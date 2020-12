Il Fondo per il trasferimento tecnologico è pronto a partire: ecco chi guiderà gli investimenti (Di martedì 22 dicembre 2020) Al via le attività del Fondo per il trasferimento tecnologico tra il mondo della ricerca e quello delle imprese voluto dal ministero dello Sviluppo economico e gestito dalla fondazione Enea Tech. La fondazione di diritto privato, istituita con il decreto Rilancio e con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro, ha infatti concluso l’individuazione dei quattro direttori che si occuperanno delle aree di investimento strategiche. Lavorando per mettere in collaborazione le principali istituzioni universitarie, i centri di ricerca a livello nazionale e internazionale e le startup e le piccole e medie imprese innovative, Enea Tech si avvale di strumenti diversificati come il venture capital, i capitali integrati, premi e riconoscimenti e contratti procurement indirizzati. Gli ambiti di investimento verticali individuati dalla fondazione ... Leggi su wired (Di martedì 22 dicembre 2020) Al via le attività delper iltra il mondo della ricerca e quello delle imprese voluto dal ministero dello Sviluppo economico e gestito dalla fondazione Enea Tech. La fondazione di diritto privato, istituita con il decreto Rilancio e con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro, ha infatti concluso l’individuazione dei quattro direttori che si occuperanno delle aree di investimento strategiche. Lavorando per mettere in collaborazione le principali istituzioni universitarie, i centri di ricerca a livello nazionale e internazionale e le startup e le piccole e medie imprese innovative, Enea Tech si avvale di strumenti diversificati come il venture capital, i capitali integrati, premi e riconoscimenti e contratti procurement indirizzati. Gli ambiti di investimento verticali individuati dalla fondazione ...

La fondazione Enea Tech ha chiuso le nomine dei direttori delle 4 aree in cui sosterrà startup e imprese innovative con una dotazione di 500 milioni di euro ...

Manovra, tagli al Sud per finanziare la sanità. A Milano altri 145 milioni

Nuova pioggia di denaro per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, briciole verso il Giubileo di Roma e tagli per il Mezzogiorno. La Commissione Bilancio della Camera dà l'ok ...

