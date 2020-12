Firenze, valigie con resti: arrestata la fidanzata del figlio delle vittime (Di martedì 22 dicembre 2020) arrestata una donna nell'indagine sul duplice omicidio della coppia di albanesi scomparsi nel 2015, Sheptim e Teuta Pasho, i cui resti sono stati trovati in delle valigie a Firenze. I carabinieri hanno eseguito un decreto di fermo del Pm a carico della fidanzata del figlio, 36 anni, albanese anche lei, la quale all'epoca della sparizione dei due, era la sua convivente. La donna è accusata di omicidio, occultamento e vilipendio dei cadaveri dei due coniugi. Leggi su tg24.sky (Di martedì 22 dicembre 2020)una donna nell'indagine sul duplice omicidio della coppia di albanesi scomparsi nel 2015, Sheptim e Teuta Pasho, i cuisono stati trovati in. I carabinieri hanno eseguito un decreto di fermo del Pm a carico delladel, 36 anni, albanese anche lei, la quale all'epoca della sparizione dei due, era la sua convivente. La donna è accusata di omicidio, occultamento e vilipendio dei cadaveri dei due coniugi.

