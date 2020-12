DIRETTA Juventus-Fiorentina: segui la partita LIVE (Di martedì 22 dicembre 2020) Alle 20.45 è in programma l’ultimo anticipo di questo martedì infrasettimanale di Serie A, di fronte si trovano Juventus e Fiorentina. Juventus e Fiorentina navigano in due posizioni di classifica diametralmente opposte, ed ovviamente anche la necessità dei tre punti è condizionata da motivi diversi. I bianconeri vogliono trovare continuità e dare seguito alla vittoria Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 22 dicembre 2020) Alle 20.45 è in programma l’ultimo anticipo di questo martedì infrasettimanale di Serie A, di fronte si trovanonavigano in due posizioni di classifica diametralmente opposte, ed ovviamente anche la necessità dei tre punti è condizionata da motivi diversi. I bianconeri vogliono trovare continuità e dareto alla vittoria Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

infoitsport : Juventus-Fiorentina in diretta dalle 20.45. Crotone-Parma live alle 18.30 - junews24com : Risultati e classifica Serie A LIVE: gli aggiornamenti sulla 14^ giornata - - GuidaTVPlus : 22-12-2020 21:00 #Sportitalia Serie A Live - Juventus vs Fiorentina (diretta) #Sport #StaseraInTV - qn_lanazione : L'attesa per #FiorentinaJuventus: segui la nostra diretta - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Procuratore Federale ha aperto procedimento sulla bestemmia che Buffon avrebbe pronunciato durante Parma-Juventus. La fras… -