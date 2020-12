Conoscere i giganti gassosi del sistema solare grazie al telescopio Hubble

Leggi su wired

(Di martedì 22 dicembre 2020) Una finestra aperta sui pianeti più esterni del, come Giove, Saturno e Urano, per comprendere come evolve la loro atmosfera. È questo l’obiettivo di Opal (per esteso: Outer Planet Atmospheres Legacy), un progetto avviato dalla Nasa per provare a ricapitolare la storia di questi oggetti ancora in parte misteriosi. Molte sonde hanno finora esplorato – anche molto da vicino – i nostri coinquilini nel: pensiamo a Voyager, o a Cassini attorno a Saturno. Ma a questa tornata, nel tentativo di monitorare le loro condizioni nel corso del tempo, il prescelto per l’osservazione è l’occhio fidato delche dovrà settarsi di volta in volta in modo specifico per rendere le immagini confrontabili tra loro. Nel video che vi presentiamo, qualche dettaglio ...