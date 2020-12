Cin ci là in onda su RAI 5 edizione del 1977

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 22 dicembre 2020) Cin ci là andrà insu RAI 5. Cosa dire su quest’opera se non che è assolutamente da vedere.delQuestaè un pò datata ed è quella che andò in scena alla Politeama Rossetti di Trieste. Comunque sia l’opera Cin ci là, è di C. Lombardo e V. Ranzato. Esso risale alcon le coreografie e la regia di Gino Landi. Sul podio il M° Enrico De Mori. Cast e personaggi Nel cast ci sono Orazio Bobbio Aurora Banfi Lino Savorani Luigi Palchetti Fausta Gallamini Carlo Tuand. Regia tv di Antonio Moretti. L'articolo proviene da NonSolo.TV.