Christopher Nolan sarebbe decisamente interessato a realizzare dei videogiochi

Che ne direste di giocare dentro i mondi Tenet o Inception? Chissà, in futuro potrebbe accadere. Il regista di culto Christopher Nolan, difatti, ha detto di essere effettivamente interessato alla cosa. Non si tratterebbe, comunque, del solito tie-in. "Non vorrei fare un semplice gioco su licenza, collegato solo da un nome" ha rivelato a Geoff Keighley, con cui recentemente ha stretto un sodalizio in occasione dei The Game Awards. "Proprio come quando fanno adattamenti dai giochi ai film che seguono a ruota un brand invece di essere grandiosi per conto loro." ha precisato, spiegando poi di essere molto preso dal cinema e non sarebbe qualcosa che farebbe con leggerezza ma sicuramente con molto piacere: "Sicuramente è qualcosa che mi interessa, è un mondo straordinario".

Il regista di culto Christopher Nolan si sta interessando ai videogiochi e alla possibilità di realizzarne a partire dai suoi film.

