Chelsea, Lampard si gode Thiago Silva: “Io a 36 anni non potevo giocarle tutte come fa lui. Farà l’allenatore o…” (Di martedì 22 dicembre 2020) Frank Lampard si coccola Thiago Silva. Il difensore del Chelsea, arrivato in questa stagione dopo essersi svincolato dal Paris Saint-Germain, ci ha messo pochissimo ad ambientarsi alla Premier League e sta dimostrando grande costanza e rendimento sopra le aspettative. Un momento davvero eccellente per il brasiliano che, a seguito della vittoria blues contro il West Ham, raccoglie parole al miele da parte del proprio mister.Lampard: "Io a 36 non ero come Thiago Silva..."caption id="attachment 1069251" align="alignnone" width="1024" Chelsea Thiago Silva (getty images)/caption"Ricordo di aver giocato in Premier League a 36 anni e non potevo giocare come ... Leggi su itasportpress (Di martedì 22 dicembre 2020) Franksi coccola. Il difensore del, arrivato in questa stagione dopo essersi svincolato dal Paris Saint-Germain, ci ha messo pochissimo ad ambientarsi alla Premier League e sta dimostrando grande costanza e rendimento sopra le aspettative. Un momento davvero eccellente per il brasiliano che, a seguito della vittoria blues contro il West Ham, raccoglie parole al miele da parte del proprio mister.: "Io a 36 non ero..."caption id="attachment 1069251" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"Ricordo di aver giocato in Premier League a 36e nongiocare...

ItaSportPress : Chelsea, Lampard si gode Thiago Silva: 'Io a 36 anni non potevo giocarle tutte come fa lui. Farà l'allenatore o...'… - zazoomblog : Premier League il Chelsea sbanca il West Ham: la squadra di Lampard batte 3-0 gli ‘Hammers’ la classifica aggiornat… - Mediagol : #PremierLeague, il Chelsea sbanca il West Ham: la squadra di Lampard batte 3-0 gli 'Hammers', la classifica aggiorn… - alessio_morra : Successo meritato, ma risultato eccessivo. Il #Chelsea di #Lampard ritrova i tre punti battendo 3-0 il #WestHam di… - esistenzialinte : Il Chelsea di Franco Lampard non mi impressiona, il West Ham è una squadra frizzantina -