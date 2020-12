Barcellona | Victor Font | “Se Xavi non torna al Barcellona pago l’abbonamento a tutti i soci”

(Di martedì 22 dicembre 2020) “Hernández tornerà aqualora dovessi vincere le elezioni. Se non sarà così, prometto di pagareper un anno a“. Lo ha detto, candidato alla presidenza del, ai microfoni del programma “La Sotana”.ha promesso di pagareannuale ain caso fallisse nel suo intento. Una promessa simile fu fatta da Florentino Perez nel 2000, quando il presidente del Real Madrid assicurò la stessa cosa qualora non fosse riuscito ad acquistare Luis Figo. SportFace.

roll_dg : Il compagno Victor sta ricevendo un sacco di messaggi di fasci spagnoli chiaramente xenofobi: aspetto fiducioso la… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Victor

Sportface.it

Victor Font ha deciso di riprendere la strategia utilizzata ... a tutti i soci e i partner del club qualora non fosse riuscito ad acquistare Luis Figo dal Barcellona. Il candidato alla presidenza ...Completa il podio la leggenda argentina del Barcellona, Lionel Messi. La Pulce è sceso in campo per 4.293 minuti. In Top Ten troviamo altri due calciatori del Manchester United: Bruno Fernandes e ...