Autocertificazione | ecco il modulo da scaricare per gli spostamenti di Natale e Capodanno

(Di martedì 22 dicembre 2020)in occasione delle festività di. Sul sito di palazzo Chigi il governo spiega quali sono le regole previste nel decreto di. “Nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone”. E ancora: “La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono”.Come si legge nelle Faq del governo “Nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, ...

Tra meno di 48 ore tutta Italia sarà zona rossa. Per fortuna, ai divieti di spostamento introdotti dal governo una deroga ci farà "respirare", che consentirà, dal 24 dicembre al 6 gennaio, a un massim ...Come stabilito dal Decreto di Natale, nei giorni del 24 , 25, 26, ...cui si esce di casa occorre portare con sè l'autodichiarazione ...che trovate qui sotto sia in formato jpg ch ...