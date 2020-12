Zucchero spiazza tutti | «Mi dicevo | dove vado con questo “dududù”?» | la verità su “Donne”

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 21 dicembre 2020)Fornaciari ha scelto di aggiungere sei nuove canzoni al suo album “D.O.C.”, già Disco d’oro, che dall’11 dicembre è tornato (in versione doppio cd, in digitale e, in esclusiva per Amazon, in triplo vinile) con il titolo “D.O.C. Deluxe”. Un regalo di Mr. Fornaciari ai suoi fan, che troveranno spassosa l’intervista che il cantante ha concesso a “Tv Sorrisi e Canzoni”. Nel corso della chiacchierata l’artista ha parlato della genesi di alcuni brani e del rapporto con Sting; infine ha svelato curiosi retroscena su alcuni cavalli di battaglia del suo incredibile repertorio. leggi anche l’articolo —> Ligabue: “Se mi è mai capitato di perdermi? Nel ’99 volevo lasciare e sono ancora qui…”Fornaciari: «Micon ...