Un Natale diverso ma il virus è un altro (Di lunedì 21 dicembre 2020) Chi ha sequestrato il Natale? La vera domanda è questa e ieri mattina all’Angelus Papa Francesco ha proposto una riflessione che va oltre i paradigmi del momento presente, tutti costruiti attorno alla ricerca del nemico che ce lo sta rubando. Non è affatto la pandemia, per cui è del tutto inutile cercare strade o scorciatoie per aggirare le norme e per colmare con maggiore frenesia l’ansia da prestazione di regalo. Ci sono stati Natali peggiori in Italia e oggi nel mondo per moltissimi sarà lo stesso. Eppure ci lamentiamo da settimane. Ripetiamo che sarà un Natale diverso e ci arrovelliamo per inventare qualcosa per salvarlo. Da che cosa? Annaspiamo soverchiati da nuove smanie, bramosia di cose per colmare inquietudini. Poi arriva Bergoglio e rimette tutto a posto con le sue provocazioni, seccanti, insopportabili. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Chi ha sequestrato il? La vera domanda è questa e ieri mattina all’Angelus Papa Francesco ha proposto una riflessione che va oltre i paradigmi del momento presente, tutti costruiti attorno alla ricerca del nemico che ce lo sta rubando. Non è affatto la pandemia, per cui è del tutto inutile cercare strade o scorciatoie per aggirare le norme e per colmare con maggiore frenesia l’ansia da prestazione di regalo. Ci sono stati Natali peggiori in Italia e oggi nel mondo per moltissimi sarà lo stesso. Eppure ci lamentiamo da settimane. Ripetiamo che sarà une ci arrovelliamo per inventare qualcosa per salvarlo. Da che cosa? Annaspiamo soverchiati da nuove smanie, bramosia di cose per colmare inquietudini. Poi arriva Bergoglio e rimette tutto a posto con le sue provocazioni, seccanti, insopportabili.

RoxiscRosi : Sarebbe ingannevole asserire che questo Natale 2020 esprima il clima di sempre. Molte cose straordinarie sono accad… - ducciosiena : Io a Babbo Natale chiederei di conoscere te !! ????.. so che è impossibile, so che sui social è tutto diverso .. so !… - grimatuz : @Daniela25520566 @GIAREGIA23 @matteorenzi sono ammalati o che sono morti. si può potenziare qualsiasi cosa, deve es… - Freedomtripita1 : Anche se quello che si sta per vivere sarà un Natale particolare e diverso dal solito, King Holidays, tour operator… - Angela78308894 : RT @ANTONIE00297505: Buongiorno mondo, forza sorridiamo perché per quanto possa essere paradossale il Natale rimane sempre la più bella fes… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale diverso Il Natale diverso a Betlemme, senza pellegrini e turisti - ViaggiArt Agenzia ANSA Betlemme, un Natale diverso senza pellegrini e turisti

Messe con pochi fedeli e obbligo di distanziamento e mascherine. Negozi in larga parte chiusi. Non ci sara' il presidente Abu Mazen (ANSA) ...

Covid, “Un test per un sorriso”: successo solidale alle Terme di Caracalla

Screening-day gratuito stamattina per bimbi e famiglie in difficoltàpresso l’impianto sportivo comunale “Nando Martellini” Roma, 20 dicembre – La prevenzione, innanzitutto, per contrastare ove possibi ...

Messe con pochi fedeli e obbligo di distanziamento e mascherine. Negozi in larga parte chiusi. Non ci sara' il presidente Abu Mazen (ANSA) ...Screening-day gratuito stamattina per bimbi e famiglie in difficoltàpresso l’impianto sportivo comunale “Nando Martellini” Roma, 20 dicembre – La prevenzione, innanzitutto, per contrastare ove possibi ...