Troppe critiche | Jim Carrey lascia il ' Saturday Night live' | non farà più Biden

Leggi su tgcom24.mediaset

(Di lunedì 21 dicembre 2020) ... 'Ricorda più il suo ruolo in 'The Mask - Da Zero a Mito' che l'ex vicepresidente', l'aveva giudicato 'Usa Today'. Domenica su Twitter il comico ha precisato che il suo impegno con 'Snl' era limitato ...