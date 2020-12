Morte Maradona, parla l’ex medico: “Per me è suicidio, lo tentò pure a Cuba” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Morte Maradona: parla l’ex medico del Pibe de Oro, ipotizzando un suicidio che avrebbe già in passato tentato quando si trovava a Cuba Emergono ulteriori dettagli nella vicenda che ha portato alla scomparsa del campione argentino lo scorso 25 novembre. A parlare stavolta è l’ex medico del L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 21 dicembre 2020)del Pibe de Oro, ipotizzando unche avrebbe già in passato tentato quando si trovava aEmergono ulteriori dettagli nella vicenda che ha portato alla scomparsa del campione argentino lo scorso 25 novembre. Are stavolta èdel L'articolo proviene da Leggilo.org.

