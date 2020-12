Messina | sullo stretto boom di rientri | file kilometriche per i vacanzieri di Natale

Leggi su chenews

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Gli isolani tornano a casa in centinaia. Codeper coloro che arrivano in Sicilia per passare le feste di. La riapertura dellodiha portato un esodo prevedibile, ma imprevisto nelle sue dimensioni. I traghetti tra Villa San Giovanni escaricano in Sicilia centinaia di auto al giorno Sul sito Siciliacoronavirus.it, secondo dati della Protezione civile regionale, si sono registrate oltre 60mila persone che hanno comunicato la loro intenzione di mettere piede sul territorio siciliano per le feste di. Poco distante dall’area della rada San Francesco, dove approdano le navi della Caronte & Tourist, l’ex gasometro diè diventato il punto per i test rapidi per il Covid-19. LEGGI ANCHE ...