Manovra | Catalfo | solido argine contro effetti pandemia

(Teleborsa) – "Ieri sera la Commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera alla Manovra, che da domani sarà in Aula per essere approvata in prima lettura". Lo ha scritto in un post su Facebook il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo sottolineando che " Governo e Parlamento hanno lavorato insieme per continuare a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un solido argine contro gli effetti della pandemia e, al tempo stesso, iniziare a costruire i pilastri su cui poggerà la ripartenza del Paese". Tante le misure sul lavoro previste dalla legge di Bilancio. A quelle iniziali già presenti nel testo approvato in Consiglio dei Ministri come, ad esempio, le ulteriori 12 settimane di cassa integrazione gratuita per tutte le aziende unite alla proroga del blocco dei ...

