Lego mette al bando soldatini e carri armati Ma questo non risolve il vero problema

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Chi ha un figlio – soprattutto se maschio – lo sa: per quanto tu possa aver riempito la sua stanza di bandiere arcobaleno, per quanti libri sulla pace nel mondo tu possa avergli comprato, per quante “gabbianelle e il gatto” possa tu avergli letto, arriva sempre il momento in cui un figlio appiccica il naso alla prima vetrina giocattolo tappezzata di verde militare e ti chiede di portare in casa il suo piccolo arsenale. Per chi come me ama la pace e ripudia la guerra il colpo è durissimo. L’immagine di un piccolo e impietoso stratega di guerra prende il posto a quella del leader ambientalista e pacifista che ti immaginavi diventasse. E dalla barba incolta ai capelli rasati è davun attimo. Pensi che forse hai esagerato con ‘sta storie delle manifestazioni contro l’acquisto degli F35 e le armi chimiche fin dalla più tenera età e che invece di parlagli del ...