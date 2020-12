Intervista – Frankie hi-nrg mc | «Questo è un periodo difficile ma non dobbiamo dimenticare che oltre le nuvole splende ancora il sole»

Leggi su domanipress

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Perhi-nrg mc, al secolo Francesco di Gesù, scrivere una canzone non è solo un atto fine a stesso ma una puntuale urgenza comunicativa che come un megafono lontano dal dettame borghese e conformista denuncia le contraddizioni del presente toccando temi spesso invisi a “quelli che ben pensano” che non trovano spazio sulle cronache dei giornali e dei talk show televisivi di maniera. L’autore di “Fight da faida“, “Potere alla parola“, “Libri di sangue“, definito a ragione padre del rap italiano per essere stato uno dei primi a portare nel bel paese un nuovo linguaggio musicale nato dalla strada, è recentemente ritornato con il singolo “” un brano personale ed intimo, in cui l’artista racconta le complesse sensazioni di quest’epoca di grandi cambiamenti e dinamiche nuove imposte dal covid-19. Da vero autore e artista,...