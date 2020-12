I Am Jesus Christ rende il Natale ancora più speciale con un nuovissimo, divino trailer (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo alcuni mesi lontano dai radar I Am Jesus Christ torna a deliziarci con un trailer opportunamente natalizio, un trailer "speciale" che ci ricorda che sì, un simulatore di messia è attualmente in sviluppo. Un'avventura open-world dove, nei panni di Gesù, dovremo affrontare le sfide narrate nella Bibbia, come la cura dei malati, l'esorcismo dei posseduti, la moltiplicazione del pane e dei pesci e ovviamente la lotta contro Satana tentatore nel deserto. Sappiamo che Gesù avrà a disposizione una "barra dell'energia sacra" per effettuare i miracoli e che, nel corso del gioco, rivivremo i momenti chiave della sua vita, come l'Ultima Cena e la Crocifissione. Ma ora passiamo alle ultime novità. Accompagnato dalla decisamente molto adatta descrizione "A silent night, a star above, a blessed gift of hope and ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo alcuni mesi lontano dai radar I Amtorna a deliziarci con unopportunamente natalizio, un" che ci ricorda che sì, un simulatore di messia è attualmente in sviluppo. Un'avventura open-world dove, nei panni di Gesù, dovremo affrontare le sfide narrate nella Bibbia, come la cura dei malati, l'esorcismo dei posseduti, la moltiplicazione del pane e dei pesci e ovviamente la lotta contro Satana tentatore nel deserto. Sappiamo che Gesù avrà a disposizione una "barra dell'energia sacra" per effettuare i miracoli e che, nel corso del gioco, rivivremo i momenti chiave della sua vita, come l'Ultima Cena e la Crocifissione. Ma ora passiamo alle ultime novità. Accompagnato dalla decisamente molto adatta descrizione "A silent night, a star above, a blessed gift of hope and ...

In vista del Natale, gli autori di SimulaM si riaffacciano online per mostrare un nuovo video gameplay e delle immagini inedite di I Am Jesus Christ, il gioco che ambisce a ripercorrere la vita di ...

I Am Jesus Christ, ecco il trailer dedicato al Natale

La famiglia dei giochi di simulazione è sempre stata molto ricca, variegata e negli anni ha visto apparire al suo interno qualunque tipologia di titolo. Da Goat Simulator a Wanking Simulator, i giocat ...

