Governo | Renzi | ' discutiamo di futuro | non di piccole polemiche di parte'

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Stiamo discutendo di come affrontare l'emergenza Coronavirus. Non si può dire andrà tutto ben o dare le colpe ai cittadini". Lo dice Matteoin un breve video pubblicato su Twitter. "Ecco di cosa stiamo discutendo, di come gestire il, non didi", aggiunge il leader di Iv.