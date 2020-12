GF Vip, Pierpaolo Pretelli messo in guardia dai fan: “Elisabetta ti vuole…” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci vuole Pierpaolo Pretelli? In attesa della lunga diretta del venerdì, durante il giorno all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ci sono state numerose sorprese per gran parte degli inquilini. Anche l’ex Velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli ha ricevuto un messaggio aereo da parte dei suoi fan e quelli di Elisabetta Gregoraci. E proprio la soubrette calabrese, nonostante ha più volte detto che tra lei e il 30enne è nato solamente un’amicizia speciale, da di fuori la situazione sembra essere del tutto differente. In che senso? I fan dei due, ovvero i Gregorelli, nelle ultime ore sono tornarti a farsi sentire. In che modo? In pratica hanno fatto arrivare al fratello maggiore di Giulio la seguente frase che lascia poco spazio all’immaginazione: “Ely ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 21 dicembre 2020)Gregoraci vuole? In attesa della lunga diretta del venerdì, durante il giorno all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ci sono state numerose sorprese per gran parte degli inquilini. Anche l’ex Velino di Striscia la Notiziaha ricevuto un messaggio aereo da parte dei suoi fan e quelli diGregoraci. E proprio la soubrette calabrese, nonostante ha più volte detto che tra lei e il 30enne è nato solamente un’amicizia speciale, da di fuori la situazione sembra essere del tutto differente. In che senso? I fan dei due, ovvero i Gregorelli, nelle ultime ore sono tornarti a farsi sentire. In che modo? In pratica hanno fatto arrivare al fratello maggiore di Giulio la seguente frase che lascia poco spazio all’immaginazione: “Ely ...

