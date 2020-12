GF Vip | Giulia Salemi a Rischio Squalifica!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip è bufera pere la frase shock da lei pronunciata nei confronti di Maria Teresa Ruta. Il pubblico è in fermento e chiede la sua eliminazione dal reality show. Ma vediamo insieme cosa è successo. E’ ancora bufera nella casa del Grande Fratello Vip. Non è passato molto tempo dall’uscita infelice nei confronti di Maria Teresa Ruta di cui si è reso protagonista Filippo Nardi, squalificato dal reality show dopo pochi giorni. Adesso è la volta di. Classe 1991 e di origini iraniane, la modella è già conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello VIP, durante la quale ebbe una storia d’amore con il bel Francesco Monte. E adesso eccola di nuovo nella Casa a scatenare una potentissima tempesta mediatica. Proprio così, perché la bella ...