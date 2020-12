George Clooney: 'È la prima volta in 20 anni che non posso venire in Italia... mi manca tantissimo' (Di lunedì 21 dicembre 2020) 'È la prima volta in 20 anni che non sono riuscito a venire in Italia a casa mia sul lago di Como, mi mancano tantissimo gli Italiani, voglio che lo sappiate...', così George Clooney, ospite a 'Che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 dicembre 2020) 'È lain 20che non sono riuscito aina casa mia sul lago di Como, minoglini, voglio che lo sappiate...', così, ospite a 'Che ...

chetempochefa : 'La generazione prima della mia è la generazione del fascismo. Ci sono migliaia di vittime. Ora quello che dobbiamo… - chetempochefa : 'C'è bisogno di parlare dei diritti più che mai. Perché se perdiamo i nostri perdiamo la direzione giusta.' Georg… - chetempochefa : 'Mi raccomando state bene, spero di vedervi presto!' A presto George Clooney ?? #CTCF - estornudoauto : RT @MediasetTgcom24: George Clooney: 'È la prima volta in 20 anni che non posso venire in Italia... mi manca tantissimo' #georgeclooney ht… -