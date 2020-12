“È finita” UeD | dopo le soffiate e le voci di tradimento parla l’ex corteggiatore e toglie ogni dubbio

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La notizia era nell’aria ma ora sembra arrivare una conferma in più. Tra la coppia uscita da Uomini e Donne sarebbe calato il gelo tanto che non passerà il Natale insieme. I primi rumors avevano fatto capire che la responsabilità fosse in larga parte da attribuire a lui che, pare, abbia avuto occhi per un’altra donna. Una notizia che arriva in un momento particolarmente burrascoso per il dating di Maria De Filippi con Gemma Galgani e Tina Cipollari ai ferri corti. Gemma che, da parte sua, ha occhi solo per Maurizio il cavalieri che sembra averle rubato il cuore. Modi eleganti e sguardo intenso Maurizio ha 20 anni di meno rispetto a Gemma (lui 50, lei 70) ed è stato sposato fino al 2009,il divorzio ha vissuto un’altra lunga relazione durata 10 anni che si sarebbe conclusa a inizio 2020. E ora frequenta Gemma: i due sembrano fare sul serio tanto che Gemma era ...