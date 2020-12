Covid, Ricciardi: Regno Unito ha taciuto per mesi, serve lockdown (Di lunedì 21 dicembre 2020) 'Gli inglesi sapevano già da settembre che era in circolazione questa variante. Hanno taciuto, non ci hanno avvertito. Ora serve il lockdown. O comunque misure molto severe'. Lo ha detto al Messaggero ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 dicembre 2020) 'Gli inglesi sapevano già da settembre che era in circolazione questa variante. Hanno, non ci hanno avvertito. Orail. O comunque misure molto severe'. Lo ha detto al Messaggero ...

