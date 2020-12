Carlo Conti torna in tv con un’edizione speciale di Affari tuoi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo l’enorme successo di Tale e Quale Show, Carlo Conti è pronto a tornare sul piccolo schermo con un altro programma, un format storico e amatissimo dai telespettatori. Sette puntate per un’edizione speciale di Affari tuoi, che porta il titolo (Viva gli sposi!), per “portare allegria e un po’ di leggerezza” al pubblico di Rai 1 dal 26 dicembre. Carlo Conti si confronterà con uno show diverso dal solito: due ore di intrattenimento – dalle 20.30 alle 22.30 – per regalare al pubblico a casa il varietà del sabato sera. “Dovevamo trovare una motivazione forte a questi speciali che vanno in onda anche in una nuova collocazione, a metà tra la prima serata e l’access prime-time. Dovevamo anche spettacolarizzare il format – ha spiegato il ... Leggi su dilei (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo l’enorme successo di Tale e Quale Show,è pronto are sul piccolo schermo con un altro programma, un format storico e amatissimo dai telespettatori. Sette puntate perdi, che porta il titolo (Viva gli sposi!), per “portare allegria e un po’ di leggerezza” al pubblico di Rai 1 dal 26 dicembre.si confronterà con uno show diverso dal solito: due ore di intrattenimento – dalle 20.30 alle 22.30 – per regalare al pubblico a casa il varietà del sabato sera. “Dovevamo trovare una motivazione forte a questi speciali che vanno in onda anche in una nuova collocazione, a metà tra la prima serata e l’access prime-time. Dovevamo anche spettacolarizzare il format – ha spiegato il ...

Raiofficialnews : “Mi piaceva l’idea di pensare al futuro, vedere e dare un po’ di speranza. Per questo abbiamo pensato agli sposi. A… - Asr1927Fabio : @CucchiRiccardo 8 Marzo 1987 Roma Torino 1-0 gol di Agostini Tancredi Oddi Gerolin Boniek Nela Conti Righetti Giann… - SimonaCroisette : RT @Cinguetterai: Stefano Coletta: 'Sono molto contento di aver conosciuto professionalmente e umanamente persone come Carlo Conti e Antone… - repubblica : 'Affari tuoi (Viva gli sposi!)', con Carlo Conti il gioco dei pacchi è in coppia: 'Porto leggerezza' [di Silvia Fum… - tuttopuntotv : Affari tuoi Viva gli Sposi: tutti i dettagli del nuovo format di Carlo Conti -