Berlusconi: "Non vedo un governo tecnico all'orizzonte" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Silvio Berlusconi non crede nell'ipotesi di un governo tecnico in caso di caduta dell'esecutivo e afferma che il suo partito è disposto a collaborare con la maggioranza. Con Italia Viva che continua a incalzare l'esecutivo, la crisi di governo sembra sempre più vicina. D'altronde le recenti dichiarazioni delle Ministre Bellanova e Bonetti, che si sono L'articolo proviene da Inews.it.

