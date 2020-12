Alex Zanardi: primi segnali di ripresa (Di lunedì 21 dicembre 2020) In un articolo del “Corriere della Sera” si sanno aggiornamenti sul percorso riabilitativo che sta affrontando Alex Zanardi, il campione di handbike, dopo l’incidente del 19 giugno. Zanardi, ricoverato a Padova da fine novembre, sarebbe ora in grado di rispondere alle richieste dei dottori e della moglie Daniela facendo ok col pollice. I primi, attesi, piccoli, ma significativi, segnali di ripresa. Si aspettavano da tanto. E sono arrivati Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 21 dicembre 2020) In un articolo del “Corriere della Sera” si sanno aggiornamenti sul percorso riabilitativo che sta affrontando, il campione di handbike, dopo l’incidente del 19 giugno., ricoverato a Padova da fine novembre, sarebbe ora in grado di rispondere alle richieste dei dottori e della moglie Daniela facendo ok col pollice. I, attesi, piccoli, ma significativi,di. Si aspettavano da tanto. E sono arrivati Articolo completo: dal blog SoloDonna

