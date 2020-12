The Voice Senior: Albano e Jasmine pronti a vincere tutto (Di domenica 20 dicembre 2020) “The Voice Senior” il talent show con una giuria d’eccezione arriva alla sua fase conclusiva ed il favorito potrebbe essere Albano. The Voice Senior (Instagram)Leggi qui –> Cristiano Malgioglio ricorda il bruttissimo lutto: lacrime al Gf Vip The Voice Senior è una variante dell’omonimo programma The Voice con l’unica differenza che i concorrenti sono tutti over 70. Lo show è da sempre apprezzato dalla critica soprattutto perché risulta come un programma con un buon ritmo, facilmente godibile e con una ottima conduzione. Per questi motivi la puntata di ieri ha sollevato qualche polemica riguardo alle eliminazioni. La critica ha ragione di credere che dati i tempi a cui ci hanno abituato, lo spettacolo sarebbe potuto ... Leggi su kronic (Di domenica 20 dicembre 2020) “The” il talent show con una giuria d’eccezione arriva alla sua fase conclusiva ed il favorito potrebbe essere. The(Instagram)Leggi qui –> Cristiano Malgioglio ricorda il bruttissimo lutto: lacrime al Gf Vip Theè una variante dell’omonimo programma Thecon l’unica differenza che i concorrenti sono tutti over 70. Lo show è da sempre apprezzato dalla critica sopratperché risulta come un programma con un buon ritmo, facilmente godibile e con una ottima conduzione. Per questi motivi la puntata di ieri ha sollevato qualche polemica riguardo alle eliminazioni. La critica ha ragione di credere che dati i tempi a cui ci hanno abituato, lo spettacolo sarebbe potuto ...

CataVinc : @marco_sampietro Lei è stata rifiutata anche a The voice qualche anno fa. Sinceramente non la trovo pessima rispett… - SerieTvserie : The Voice Senior, la finale in diretta questa sera su Rai Uno: chi sarà il vincitore? - tvblogit : The Voice Senior, la finale in diretta questa sera su Rai Uno: chi sarà il vincitore? - ronniehowlett3 : RT @Antonio79B: 'Mi resi conto che ero vicino alla quarantina, così un giorno decisi di alzarmi e andare a lavorare'. Oggi nel 1915 nascev… - infoitcultura : Soliti Ignoti Speciale Telethon e The Voice Senior – Il viaggio sabato 19 dicembre su Rai 1 -