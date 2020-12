Secondo voi quanto è probabile un governo "Conte ter"? (Di domenica 20 dicembre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Poco o nulla","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Molto","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Poco o nulla","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Molto","index":1}

piparo_giuseppe : RT @Mariann39906590: Buongiorno, ieri sera è stata una serata un po' 'pazzerrella' con la mia amichetta troietta....secondo voi cosa abbia… - hesgvldnTZ : RT @closetolodovica: “Ma secondo voi la vostra amicizia è come quella di Tommaso e Francesco?” #GFVIP - Mario84583849 : RT @DanieleDragone1: L'Italia di Conte Casalino e DiMiao, regalano 10 motovedette alla Libia, che utilizza per sequestra pescatori italiani… - Luciano06815942 : RT @DanieleDragone1: L'Italia di Conte Casalino e DiMiao, regalano 10 motovedette alla Libia, che utilizza per sequestra pescatori italiani… - lopec15 : RT @SalamidaFabio: Ma secondo voi uno come Mario Draghi è così sprovveduto da farsi mettere in mezzo a questo teatrino? -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo voi Parma-Cagliari, chi è stato secondo voi il migliore in campo? L'Unione Sarda Covid, Artom “La seconda ondata non è stata colpa del turismo”

Siamo gratis per i nostri lettori, da sempre, e ci finanziamo esclusivamente attraverso la pubblicità. Se ritenete che sia importante avere una voce libera in più nel panorama dell'informazione ...

Cagliari-Udinese, chi vince?

Mancano poche ore alla partita del Cagliari contro l'Udinese, chi vince secondo voi? L’Unione Sarda ha scelto di aprire i propri articoli ai commenti dei lettori con l’obiettivo di far crescere insiem ...

Siamo gratis per i nostri lettori, da sempre, e ci finanziamo esclusivamente attraverso la pubblicità. Se ritenete che sia importante avere una voce libera in più nel panorama dell'informazione ...Mancano poche ore alla partita del Cagliari contro l'Udinese, chi vince secondo voi? L’Unione Sarda ha scelto di aprire i propri articoli ai commenti dei lettori con l’obiettivo di far crescere insiem ...