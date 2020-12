Sassuolo-Milan, De Zerbi: “Oggi è tutta colpa mia, vi spiego perché. Mi ha impressionato una cosa dei rossoneri” (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Sassuolo cade in casa contro il Milan.Mimmo Berardi ha provato a riaprirla al minuto 89, ma la squadra di Stefano Pioli ha la meglio sui neroverdi con le reti di Rafael Leao e Calhanoglu. Il tecnico degli emiliani Roberto De Zerbi, al termine dell'incontro che ha visto la propria squadra perdere, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.Serie A, 13^ giornata: vincono Inter e Milan, Leao gol più veloce della storia. Ok Benevento, pari in Cagliari-Udinese. Risultati e classifica"Dispiace perché possiamo perdere chiaramente contro il Milan, ma non possiamo permetterci di ritrovarci sotto dopo sei secondi. Con l’Inter qualche settimana fa e col Milan Oggi abbiamo regalato dei gol con troppa facilità. Quando le partite si mettono così ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 dicembre 2020) Ilcade in casa contro il.Mimmo Berardi ha provato a riaprirla al minuto 89, ma la squadra di Stefano Pioli ha la meglio sui neroverdi con le reti di Rafael Leao e Calhanoglu. Il tecnico degli emiliani Roberto De, al termine dell'incontro che ha visto la propria squadra perdere, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.Serie A, 13^ giornata: vincono Inter e, Leao gol più veloce della storia. Ok Benevento, pari in Cagliari-Udinese. Risultati e classifica"Dispiacepossiamo perdere chiaramente contro il, ma non possiamo permetterci di ritrovarci sotto dopo sei secondi. Con l’Inter qualche settimana fa e colabbiamo regalato dei gol con troppa facilità. Quando le partite si mettono così ...

