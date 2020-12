Sassuolo-Milan 1-2: i rossoneri restano in vetta (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Milan vince contro il Sassuolo e resta primo in classifica. Una vittoria fondamentale ottenuta dai rossoneri, in occasione della tredicesima giornata di campionato su un campo ostico. Decisive le reti di Rafael Leao e Alexis Saelemaekers, entrambe nella prima frazione di gioco. Sassuolo-Milan 1-2: che partita è stata? Una gara che i rossoneri dovevano vincere per impedire il sorpasso in classifica da parte dei cugini nerazzurri. Il Milan sblocca il risultato dopo solo 6 secondi di gioco con Rafael Leao. L’ala portoghese sfrutta al meglio un assist di Calhanoglu per la rete del vantaggio. Il gol di Leao è la rete più veloce messa a segna nella storia del campionato italiano. Battuto il record di Paolo Poggi di otto secondi. rossoneri che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 dicembre 2020) Ilvince contro ile resta primo in classifica. Una vittoria fondamentale ottenuta dai, in occasione della tredicesima giornata di campionato su un campo ostico. Decisive le reti di Rafael Leao e Alexis Saelemaekers, entrambe nella prima frazione di gioco.1-2: che partita è stata? Una gara che idovevano vincere per impedire il sorpasso in classifica da parte dei cugini nerazzurri. Ilsblocca il risultato dopo solo 6 secondi di gioco con Rafael Leao. L’ala portoghese sfrutta al meglio un assist di Calhanoglu per la rete del vantaggio. Il gol di Leao è la rete più veloce messa a segna nella storia del campionato italiano. Battuto il record di Paolo Poggi di otto secondi.che ...

