Roma, Mancini: «Il solito blackout che non dovrebbe esserci»

Gianluca Mancini ha parlato dopo Atalanta-Roma

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 4-1 contro l'Atalanta.

blackout – «C'è stato spirito di sacrificio nel primo tempo, abbiamo lottato su ogni pallone. Nel secondo tempo solito blackout che non deve esserci. Dobbiamo andare avanti, ripartire e cercare di non prendere questi gol: ci sta di calare fisicamente, ma questi gol non si possono prendere perché invece di restare a contatto e provare a rimettere le cose a posto si mandano le partite in vacca».

MALE CON LE GRANDI – «Bisogna lavorare, ma non ci sentiamo inferiori alle grandi squadre. Col Napoli è stata una partita diversa, oggi nel primo tempo abbiamo dimostrato di perdere una ...

