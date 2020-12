Real Madrid, Perez: «Necessaria una riforma del calcio» (Di domenica 20 dicembre 2020) Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha parlato della possibile riforma per il calcio: le dichiarazioni del numero uno blancos Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha parlato della possibile riforma per il calcio: le dichiarazioni del numero uno blancos. «C’è un calendario saturo di impegni, è a rischio la salute dei calciatori. È Necessaria una riforma del calcio». Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Florentino, presidente del, ha parlato della possibileper il: le dichiarazioni del numero uno blancos Florentino, presidente del, ha parlato della possibileper il: le dichiarazioni del numero uno blancos. «C’è un calendario saturo di impegni, è a rischio la salute dei calciatori. Èunadel». Leggi sunews24.com

Pall_Gonfiato : Real Madrid, Perez tuona: 'Troppe partite, i calciatori rischiano la salute' - Angel80RedBlack : @piero_1959 Le partite vanno giocate, non giochiamo contro il real madrid, penso troveremo piu spazi contro il sass… - mauriziomeland2 : @MTibete @biscione_blog A volte si, ma non sempre, per esempio in finale UCL non misero nemmeno un difensivo puro,… - sportface2016 : #RealMadrid, #Perez: 'Nulla tornerà ad essere come prima, la pandemia ci ha cambiato la vita'. E su #Zidane... - PinoMeazza : RT @SStefano93: Lo Spezia viene a San Siro con 3 attaccanti. Noi invece li aspettiamo con 5 difensori e Gagliardini, manco fosse il Real Ma… -