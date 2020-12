Previsioni meteo 21 dicembre: la settimana parte con il maltempo, le regioni più piovose (Di domenica 20 dicembre 2020) Nuvolosità e piogge di varia intensità caratterizzeranno l’avvio della settimana di Natale. Situazione pressochè similare da nord a sud Per il bel tempo sull’Italia bisognerà attendere ancora. Anche in apertura della settimana di Natale ci si attende infatti prevalenza di maltempo o nuvolosità sul Belpaese, con annuvolamenti intensi in pianura ma, dal pomeriggio, anche sui rilievi per quanto riguarda il nord Italia. Non andrà meglio al centro e al sud con annuvolamenti di intensità variabile e possibilità di pioggia. Schiarite limitate a poche regioni. Entriamo nel dettaglio delle Previsioni meteo per il 21 dicembre 2020. Previsioni meteo nord Italia Lunedì potrebbe piovere sia nell’est della Liguria che in Emilia ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 20 dicembre 2020) Nuvolosità e piogge di varia intensità caratterizzeranno l’avvio delladi Natale. Situazione pressochè similare da nord a sud Per il bel tempo sull’Italia bisognerà attendere ancora. Anche in apertura delladi Natale ci si attende infatti prevalenza dio nuvolosità sul Belpaese, con annuvolamenti intensi in pianura ma, dal pomeriggio, anche sui rilievi per quanto riguarda il nord Italia. Non andrà meglio al centro e al sud con annuvolamenti di intensità variabile e possibilità di pioggia. Schiarite limitate a poche. Entriamo nel dettaglio delleper il 212020.nord Italia Lunedì potrebbe piovere sia nell’est della Liguria che in Emilia ...

