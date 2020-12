Mourinho minimizza | «Sconfittta che non modifica i nostri obiettivi» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 dicembre 2020) Joséha commentato la sconfitta del suo Tottenham contro il Leicester José, allenatore del Tottenham, in conferenza stampa ha analizzato la sconfitta casalinga per 2-0 contro il Leicester. «Non è una sconfitta che compromette il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è vincere la prossima partita. E i risultati delle nostre partite precedenti, non influenzano quelli successivi. Vogliamo vincere la prossima partita come volevamo vincere oggi». Leggi su Calcionews24.com