LIVE Sci di fondo, Team Sprint Dresda in DIRETTA: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani vincono la semifinale! Laurent-Scardoni out (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.53: E’ Francia 2, dopo lungo consiglio, ad avere la meglio su Francia 1. Jay sopravanza Chanavat e si porta in finale 11.49: L’ITALIA VINCE LA semifinale!!! Superato il primo scoglio da Pellegrino e de Fabiani, molto bravo Pellegrino a imporsi in uno Sprint a cinque. Fotofinish per le altre quattro squadre anche se Francia 1 dovrebbe averla spuntata 11.47: Accelerazione di De Fabiani che cambia al comando lanciando al meglio Pellegrino, a seguire Francia 1 e Usa 1 11.45: gruppo di sei squadre che va in fuga: Usa 1, Francia 2, Svizzera 1, Francia 1, Italia 1, Repubblica Ceca 2 11.42: Terzo cambio: Francia 1 davanti, Italia 1 a inseguire, terzo posto ancora per Usa 1 11.40: Al secondo ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.53: E’ Francia 2, dopo lungo consiglio, ad avere la meglio su Francia 1. Jay sopravanza Chanavat e si porta in finale 11.49: L’ITALIA VINCE LA!! Superato il primo scoglio dae de, molto bravoa imporsi in unoa cinque. Fotofinish per le altre quattro squadre anche se Francia 1 dovrebbe averla spuntata 11.47: Accelerazione di Deche cambia al comando lanciando al meglio, a seguire Francia 1 e Usa 1 11.45: gruppo di sei squadre che va in fuga: Usa 1, Francia 2, Svizzera 1, Francia 1, Italia 1, Repubblica Ceca 2 11.42: Terzo cambio: Francia 1 davanti, Italia 1 a inseguire, terzo posto ancora per Usa 1 11.40: Al secondo ...

