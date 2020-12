LIVE – Potenza-Catania 0-0, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di domenica 20 dicembre 2020) La DIRETTA LIVE di Potenza-Catania, match valido per la sedicesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. I lucani, reduci da tre sconfitte consecutive, sono al penultimo posto in classifica con 10 punti, mentre gli etnei, che hanno una gara da recuperare, vogliono mantenere la striscia positiva dopo la vittoria in trasferta contro la Viterbese. Calcio d’inizio fissato per le ore 15 di domenica 20 dicembre: chi avrà la meglio tra le due formazioni? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Potenza-Catania 0-0 25?- Catania che continua a gestire il possesso del pallone, mentre il Potenza attende ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Ladi, match valido per la sedicesima giornata delC di. I lucani, reduci da tre sconfitte consecutive, sono al penultimo posto in classifica con 10 punti, mentre gli etnei, che hanno una gara da recuperare, vogliono mantenere la striscia positiva dopo la vittoria in trasferta contro la Viterbese. Calcio d’inizio fissato per le ore 15 di domenica 20 dicembre: chi avrà la meglio tra le due formazioni? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA0-0 25?-che continua a gestire il possesso del pallone, mentre ilattende ...

