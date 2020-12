La variante inglese è in Italia. Covid, cosa ci aspetta adesso (Di domenica 20 dicembre 2020) Alessandro Ferro Bassetti: "Non escluderei la presenza del Covid inglese in Italia". cosa può cambiare su contagi e vaccini. Lo scenario Le notizie che arrivano dal Regno Unito non sono affatto confortanti: il Covid è mutato e la sua variante sembra essere più contagiosa anche del 70%. E la variante inglese del virus è stata appena isolata anche in Italia, nei laboratori dell'Ospedale militare del Celio di Roma. Lo ha anticipato, con un sua esclusiva, il Tg1. La mutazione è arrivata anche in Italia Il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio, che in questa emergenza sta collaborando con l’Istituto Superiore della Sanità, ha sequenziato il genoma del virus Sars-Cov-2 proveniente da un ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 20 dicembre 2020) Alessandro Ferro Bassetti: "Non escluderei la presenza delin".può cambiare su contagi e vaccini. Lo scenario Le notizie che arrivano dal Regno Unito non sono affatto confortanti: ilè mutato e la suasembra essere più contagiosa anche del 70%. E ladel virus è stata appena isolata anche in, nei laboratori dell'Ospedale militare del Celio di Roma. Lo ha anticipato, con un sua esclusiva, il Tg1. La mutazione è arrivata anche inIl Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio, che in questa emergenza sta collaborando con l’Istituto Superiore della Sanità, ha sequenziato il genoma del virus Sars-Cov-2 proveniente da un ...

