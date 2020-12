La variante del virus che allarma la Gran Bretagna: circola più in fretta (Di domenica 20 dicembre 2020) Il premier Johnson ha annunciato che da oggi entreranno in vigore nuove restrizioni a Londra, ma anche in Scozia e Galles. Rilevato un caso anche nei Paesi Bassi. L'Olanda ha subito bloccato fino al ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 20 dicembre 2020) Il premier Johnson ha annunciato che da oggi entreranno in vigore nuove restrizioni a Londra, ma anche in Scozia e Galles. Rilevato un caso anche nei Paesi Bassi. L'Olanda ha subito bloccato fino al ...

Corriere : Nuova variante inglese del coronavirus, un caso in Olanda. Sospesi i voli dalla Gran Br... - rtl1025 : ?? “#Londra in #lockdown da domani. Non possiamo avere il #Natale che avevamo programmato” Lo ha detto il premier br… - lorepregliasco : Un thread che spiega bene la nuova variante del coronavirus identificata in UK, e le possibili conseguenze - Milli19751 : Gb, per Natale lockdown duro a Londra: la nuova variante del Covid circola più velocemente - xella4 : RT @Daniele_Manca: Covid, variante del virus dall’Inghilterra all’Olanda: bloccati i voli, si diffonderebbe molto più rapidamente di quella… -