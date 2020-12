Kate Hudson adotta due cuccioli di Pitbull ed è al settimo cielo (Di domenica 20 dicembre 2020) Si allarga la famiglia di Kate Hudson. La bionda attrice e imprenditrice americana, tre volte mamma, ha deciso di adottare due splendidi cuccioli di Pitbull. Quale occasione migliore del Natale per un simile gesto? L’annuncio delle due new entry arriva, classicamente, via Instagram: sul suo account, Kate Hudson ha pubblicato due selfie nei quali appare al settimo cielo, con occhialoni scuri e in braccio i due cagnolini. «Questi cuccioli avevano bisogno di una casa per Natale e non ho potuto dire di no. La migliore decisione di sempre ?? #firstfoster #pitbullsareangels #alwaysrescue», commenta l’attrice, che si è sempre detta una grandissima amante dei cani. Leggi su vanityfair (Di domenica 20 dicembre 2020) Si allarga la famiglia di Kate Hudson. La bionda attrice e imprenditrice americana, tre volte mamma, ha deciso di adottare due splendidi cuccioli di Pitbull. Quale occasione migliore del Natale per un simile gesto? L’annuncio delle due new entry arriva, classicamente, via Instagram: sul suo account, Kate Hudson ha pubblicato due selfie nei quali appare al settimo cielo, con occhialoni scuri e in braccio i due cagnolini. «Questi cuccioli avevano bisogno di una casa per Natale e non ho potuto dire di no. La migliore decisione di sempre ?? #firstfoster #pitbullsareangels #alwaysrescue», commenta l’attrice, che si è sempre detta una grandissima amante dei cani.

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Sia licenzia Shia LaBeouf e ingaggia Kate Hudson per il suo primo film - FilmNewsItaly : Sia licenzia Shia LaBeouf e ingaggia Kate Hudson per il suo primo film - blackmermaidx : Sono una ragazza semplice, se fanno How to lose a guy in 10 days lo riguardo perché Who am I per non vedere Matthew… - ParamountItalia : Bruciare le tappe ???? Matthew McConaughey e Kate Hudson in 'Come farsi lasciare in 10 giorni', stasera alle 21.10… -

Ultime Notizie dalla rete : Kate Hudson Kate Hudson è una mamma super severa con i suoi tre figli Io Donna Kate Hudson adotta due cuccioli di Pitbull ed è al settimo cielo

Per Natale l'attrice americana ha deciso di adottare due baby Pitbull. E via Instagram commenta: «La migliore decisione di sempre» ...

Lo Yin online, energia per la mente e il corpo

LA PRATICATutti pazzi per i tutorial online di Yin Yoga. Le palestre sono state chiuse ma comunque i centri yoga si sono già organizzati da mesi con i corsi via web. Bastano un computer, ...

Per Natale l'attrice americana ha deciso di adottare due baby Pitbull. E via Instagram commenta: «La migliore decisione di sempre» ...LA PRATICATutti pazzi per i tutorial online di Yin Yoga. Le palestre sono state chiuse ma comunque i centri yoga si sono già organizzati da mesi con i corsi via web. Bastano un computer, ...