Juve-Napoli, violati i principi del giusto processo: le ultime

Si attende per martedì la decisione del Collegio di Garanzia del Coni per Juve-Napoli: ecco le ultime sulla vicenda Secondo quanto riferito da Il Mattino, le condanne in primo e secondo grado del Napoli per la partita persa a tavolino con la Juve il 4 ottobre avrebbero violato i principi cardine del giusto processo: la presunzione di buona fede e il principio del "in dubio, pro reo". In questo caso sarebbe avvenuto il contrario, si legge, visto che non ci sarebbe stato movente o interesse della società a non giocare la gara.

