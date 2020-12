Governo, Rosato: 'La fiducia non c'è più, Conte l'ha sciupata' | Pd: 'Parli per Italia Viva al 2%, non serve una crisi' (Di domenica 20 dicembre 2020) 'Bisogna costruire un rapporto fiduciario di maggioranza che oggi non c'è più. Conte ha sciupato la fiducia che aveva'. E' quanto afferma l'esponente di Italia Viva Ettore Rosato , aggiungendo che 'o ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 20 dicembre 2020) 'Bisogna costruire un rapportorio di maggioranza che oggi non c'è più.ha sciupato lache aveva'. E' quanto afferma l'esponente diEttore, aggiungendo che 'o ...

Ettore_Rosato : Conte ha sciupato la #fiducia della maggioranza. Dica cosa vuole fare o il governo è finito. - HuffPostItalia : Rosato: 'Per noi questo governo è finito' - pfmajorino : Sinceramente fare cadere il governo in questi giorni, nel pieno di tutto e soprattutto con la partita del #Recovery… - SeleneColangelo : @MaurizioIlBrig1 @Ettore_Rosato Tanto non ne troveranno un altro in parlamento...la maggioranza degli eletti è 5S q… - Marilen97832318 : RT @Ettore_Rosato: Conte ha sciupato la #fiducia della maggioranza. Dica cosa vuole fare o il governo è finito. -