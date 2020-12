Flash News del 20 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 20 dicembre 2020) In Sicilia, Mazara Del Vallo in festa per il ritorno dei suoi pescatori. Questa mattina hanno attraccato in porto i due pescherecci con a bordo i 18 marinai imprigionati per più di cento giorni in Libia e rilasciati nei giorni scorsi. Il saluto di tutta la città, poi tamponi e visite mediche prima dell’abbraccio con i familiari; Ultimi giorni di suddivisione dell’Italia in fasce di rischio, ultime ore per spostarsi da regione a regione, poi ci attendono dieci giorni di restrizioni. Dal 24al 6 Gennaio, tutti i festivi e prefestivi saranno da zona rossa, ovvero si potrà uscire di casa solo con autocertificazione per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. Restrizioni che si allentano solo il 28, 29, 30e 4 Gennaio, giorni da zona arancione in cui sarà possibile muoversi liberamente nel proprio Comune, chi abita in Comuni ...