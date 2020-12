Dpcm Natale, le Faq: ok seconde case, ma dai pranzi ai nonni divieti aggirabili (Di lunedì 21 dicembre 2020) Fatta la legge trovato l?inganno. Non stupisce davvero più nessuno ma anche dopo l?ultimo decreto ad impazzare è il toto-falla. Ovvero la ricerca delle zone grigie (in... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 21 dicembre 2020) Fatta la legge trovato l?inganno. Non stupisce davvero più nessuno ma anche dopo l?ultimo decreto ad impazzare è il toto-falla. Ovvero la ricerca delle zone grigie (in...

Rinaldi_euro : Principianti allo sbaraglio!!! Il DPCM di Natale entra in vigore l’anno prossimo – - giovannivernia : Sono un ingegnere, bene o male si sa in giro, non lo dico per tirarmela è solo per dire che nella mia vita ho capit… - capuanogio : [OFF TOPIC] Solo per avvisarvi che hanno pubblicato in Gazzetta Ufficiale il #dpcm sul #lockdown di #Natale con ent… - giusvo : Mo' pure il Covid-19 con una nuova variante... i chitemmuorti non bastano più! ?? #Natale #Christmas #coronavirus… - MariellaLoi : 'Conte ha violato la Costituzione: adesso Mattarella deve intervenire' - -