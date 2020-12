Covid: calano test e positivi, mai così pochi morti dal 8/11 (Di domenica 20 dicembre 2020) ROMA, 20 DIC - Sono 15.104 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 352, mai così poche in un solo giorno dall'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 20 dicembre 2020) ROMA, 20 DIC - Sono 15.104 ial tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 352, maipoche in un solo giorno dall'...

