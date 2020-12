Carole Middleton e il regalo di Natale preferito da Kate e perfetto per i nipoti

Leggi su vanityfair

(Di domenica 20 dicembre 2020) In attesa di capire se lei e suo marito Michael potranno trascorrere il giorno di Natale insieme ai loro nipoti, Carole Middleton si porta avanti e, sul profilo Instagram della sua azienda Party Pieces, svela qualcosa in più sul regalo preferito da sua figlia Kate ma che potrebbe andare benissimo anche per George, Charlotte e Louis: il riempitivo delle calze di Natale. «Trovo che il regalo più piccolo possa essere quello che dà più divertimento e gioia ai bambini. Ricordo che, quando erano piccoli, i miei figli trovavano queste figure flessibili totalmente coinvolgenti».