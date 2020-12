Virginia Raggi assolta anche in appello per il caso nomine: era accusata di falso in atto pubblico. Applausi e abbracci in aula (Di sabato 19 dicembre 2020) Confermata l' assoluzione per la sindaca di Roma nel processo d'appello per falso in relazione alla nomina (poi ritirata) nell'autunno del 2016 di Renato Marra a capo del Dipartimento Turismo del ... Leggi su leggo (Di sabato 19 dicembre 2020) Confermata l' assoluzione per la sindaca di Roma nel processo d'perin relazione alla nomina (poi ritirata) nell'autunno del 2016 di Renato Marra a capo del Dipartimento Turismo del ...

