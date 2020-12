Vaccino Covid, il generale Pappalardo non si fida e tuona: «È inutile e dannoso. Nessuno imponga l’obbligo» (Di sabato 19 dicembre 2020) Vaccino Covid, il generale Pappalardo va decisamente controcorrente. E mentre i più tirano un sospiro di sollievo alla notizia della distribuzione dei vaccini con cui provare a contrastare la pandemia, dichiara: «È sperimentale e pericoloso. Nessuno imponga l’obbligatorietà». Dunque, fa leva sui timori legati a tempi rapidi per la sperimentazione e l’approvazione dei vaccini, il generale Pappalardo. E nel tuonare anche contro tutti gli altri provvedimenti del governo, adottati in emergenza epidemica, denuncia inutilità e contraddittorietà delle misure restrittive varate dall’esecutivo, sollecitando almeno per il Vaccino il non ricorso all’obbligatorietà. Vaccino Covid, per il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 dicembre 2020), ilva decisamente controcorrente. E mentre i più tirano un sospiro di sollievo alla notizia della distribuzione dei vaccini con cui provare a contrastare la pandemia, dichiara: «È sperimentale e pericoloso.l’obbligatorietà». Dunque, fa leva sui timori legati a tempi rapidi per la sperimentazione e l’approvazione dei vaccini, il. E nelre anche contro tutti gli altri provvedimenti del governo, adottati in emergenza epidemica, denuncia inutilità e contraddittorietà delle misure restrittive varate dall’esecutivo, sollecitando almeno per ilil non ricorso all’obbligatorietà., per il ...

