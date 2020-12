«The Voice Senior»: la rivincita degli Over è uno dei più grandi successi di Raiuno (Di sabato 19 dicembre 2020) Che si tratti di scalare una montagna con un paio di ramponi arrugginiti o di trasformare un programma che ha sempre faticato a brillare in un successo inaspettato, è chiaro che certe sfide non siano alla portata tutti, ma di pochi eletti. Antonella Clerici fa parte di quella congrega di eroine riuscite in un’impresa ritenuta da molti quasi impossibile: rendere popolare un talent che nel corso della sua storia è sempre stato appannato da avversari più rodati e più agguerriti di lui. Così come quando nel 2010 si avvicinò al Festival di Sanremo collezionando diversi «no grazie» da parte dei colleghi e la diffidenza della stampa salvo poi portarsi a casa una delle edizioni più riuscite del decennio, così stavolta Antonella si è avvicinata all’esperienza di The Voice Senior con l’umiltà e la voglia di dimostrare che qualcosa di buono da quell’esperimento lei l’avrebbe tirata fuori. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: in una serata competitiva come il venerdì sera, The Voice Senior totalizza ascolti che superano gli obiettivi di rete e riesce a riunire intorno a sé un pubblico eterogeneo che va dai giovani che twittano agli over che si godono lo spettacolo cantando a squarciagola dal divano di casa. Leggi su vanityfair (Di sabato 19 dicembre 2020) Che si tratti di scalare una montagna con un paio di ramponi arrugginiti o di trasformare un programma che ha sempre faticato a brillare in un successo inaspettato, è chiaro che certe sfide non siano alla portata tutti, ma di pochi eletti. Antonella Clerici fa parte di quella congrega di eroine riuscite in un’impresa ritenuta da molti quasi impossibile: rendere popolare un talent che nel corso della sua storia è sempre stato appannato da avversari più rodati e più agguerriti di lui. Così come quando nel 2010 si avvicinò al Festival di Sanremo collezionando diversi «no grazie» da parte dei colleghi e la diffidenza della stampa salvo poi portarsi a casa una delle edizioni più riuscite del decennio, così stavolta Antonella si è avvicinata all’esperienza di The Voice Senior con l’umiltà e la voglia di dimostrare che qualcosa di buono da quell’esperimento lei l’avrebbe tirata fuori. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: in una serata competitiva come il venerdì sera, The Voice Senior totalizza ascolti che superano gli obiettivi di rete e riesce a riunire intorno a sé un pubblico eterogeneo che va dai giovani che twittano agli over che si godono lo spettacolo cantando a squarciagola dal divano di casa.

