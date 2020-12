Sci alpino | startlist SuperG Val d’Isere Programma | orari | tv | pettorali di partenza

Leggi su oasport

(Di sabato 19 dicembre 2020) Domenica 20 dicembre si disputerà ilfemminile in Val, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. Si conclude il lungo weekend in Francia, dopo le due gare in discesa libera spazio al primo evento stagionale in questa specialità per le ragazze. Poi ci sarà un piccolo stacco in concomitanza col Natale. Sofia Goggia andrà a caccia di un nuovo sigillo dopo aver brillato tra sabato e venerdì con una vittoria e un secondo posto. La bergamasca dovrà fare i conti con Corinne Suter, ma anche con tante altre big tra cui anche Ester Ledecka. Federica Brignone torna in pista e proverà a fare bene, proprio come Marta Bassino. Di seguito la, idi, ildettagliato, gli, il palinsesto tv e ...